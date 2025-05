Il sindaco Andrea Virgilio torna a parlare del tema della collaborazione tra le forze politiche cittadine a favore di una maggiore sicurezza in città: “Ribadisco con forza quanto sia fondamentale promuovere la collaborazione tra le diverse rappresentanze territoriali, specialmente su questioni cruciali come l’ordine pubblico, ma anche su altri temi strategici che riguardano il futuro della nostra città e del nostro territorio” dice il primo cittadino in una nota.

“In questo contesto si inserisce l’incontro con il senatore Renato Ancorotti: un confronto costruttivo e utile, che sarà seguito da altri appuntamenti con parlamentari del territorio e consiglieri regionali. La direzione è chiara: creare sinergie istituzionali che vadano oltre gli steccati politici e portino risultati concreti” aggiunge Virgilio.

Poi un commento sulle parole di Alessandro Portesani (che aveva detto di non voler creare un asse con il centrosinistra sul tema sicurezza): “Dispiace constatare, ancora una volta, che il consigliere comunale Alessandro Portesani abbia frainteso – o scelto di fraintendere – il senso della mia iniziativa. Nelle sue dichiarazioni emergono contraddizioni evidenti: quando si tratta di nomine nei consigli di amministrazione Portesani rivendica la collaborazione con la maggioranza per avere qualche poltrona, quando invece il confronto riguarda temi seri, preferisce ricorrere a polemiche sterili e strumentali” dichiara Virgilio.

La nota si conclude poi così: “Detto questo, ci tengo a precisare che il consigliere Portesani non è il mio interlocutore in questa fase: sto dialogando con i rappresentanti istituzionali del territorio che ricoprono ruoli negli organi sovraordinati, per avviare percorsi di lavoro concreti e responsabili, consapevole che la sicurezza del territorio non ha colori”.

