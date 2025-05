Puntualissimo, alle 12 in punto Papa Leone XIV si è affacciato alla Loggia di San Pietro a Roma, accolto da un boato e dal grande e lungo applauso delle migliaia di fedeli presenti in piazza (150 mila le persone). “Mi rivolgo ai potenti del mondo: mai più la guerra”: è l’appello di Leone ai grandi della Terra. Il Papa ha chiesto una «pace giusta per l’Ucraina, il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani”.

E poi ha aggiunto “Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie E sia pace anche in Kashmir”. E ha citato anche il suo predecessore, Papa Francesco: “Nel mondo è in atto una “Terza guerra mondiale a pezzi”.

E poi un augurio a tutte le mamme per la festa della mamma.

