Decoro urbano e verde pubblico, ma anche sicurezza e multiculturalismo.

Queste alcune delle tematiche al centro dell’incontro che si è tenuto martedì pomeriggio al Cambonino tra il vicesindaco di Cremona con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli e i rappresentanti del quartiere.

L’appuntamento si inserisce nel “tour” condotto nelle ultime settimane dalla vicesindaco per fare il punto della situazione sulle problematiche delle varie zone della città.

“Il verde, negli ultimi anni, è stato abbastanza trascurato. Poi ci sono le strade, i marciapiedi – ha specificato il presidente del Quartiere 4 Antonio Croci – basta guardare qui vicino, in via Magnasco: la strada è stata asfaltata per metà; non riusciamo ancora a capirne il motivo. E ancora, c’è il problema della sicurezza, con gang di ragazzini che ne combinano di tutti i colori”.

Un incontro molto atteso, che ha dato la possibilità di presentare alla nuova amministrazione i diversi problemi che affliggono la zona.

“È un quartiere abbastanza delicato. Cercare di riunire tutte queste comunità multietniche che ci sono è molto, molto difficile. Non pretendiamo che vengano fatti dei miracoli, però attendiamo almeno delle risposte concrete” ha concluso Croci.

Andrea Colla

