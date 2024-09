Seconda edizione del B24 Trophy allo Stadium Genova, dove la Vanoli Basket Cremona e Basket Torino si sono affrontate nel penultimo match amichevole del prestagione dei ragazzi di Demis Cavina.

Il quintetto scelto della Vanoli è composto da Tariq Owens, Luca Conti, Tajion Jones, Paul Eboua e Corey Davis. Per Torino, le scelte di coach Boniciolli sono Severino, Taylor, Seck, Ajayi e Schina.

Sblocca l’incontro Torino e subito risponde Owens per la Vanoli. Il match poi si sposta verso l’arco: Jones segna 3 triple consecutive, Montano accorcia per i suoi impedendo così alla Vanoli di prendere il largo. Segna anche Ladurner in contropiede, e con l’appoggio a canestro di Ajayi Torino accorcia sul 15-13 che conclude il primo quarto.

Il secondo quarto inizia con la tripla di Ajayi per il sorpasso, poi ancora lui segna da 3 punti e coach Cavina chiama timeout. Al rientro Poser segna, ma Seck schiaccia subito dopo e la partita entra in una fase di stallo, dove le difese hanno la meglio e i punti segnati sono soltanto tiri liberi. Sul piano fisico Torino si fa valere, spostando le azioni offensive della Vanoli sull’arco da 3 punti ma è ancora Ajayi a muovere lo score con una tripla, mentre la Vanoli trova sempre il ferro a negare il canestro. Tajion Jones e successivamente Tariq Owens segnano da 3, quindi Davis in penetrazione porta la Vanoli sul punteggio del primo tempo sul 28-30 per Torino.

Nella ripresa è Nikolic a segnare per primo, lesto a recuperare un pallone a centrocampo e a schiacciare in contropiede. Poi Davis da 3 e ancora Nikolic riportano in vantaggio la Vanoli; Severini va a canestro, Ajayi segna e subisce fallo e Torino torna sopra. Per la Vanoli Conti mette una tripla e con un rimbalzo prezioso fa il canestro del definitivo pareggio di fine terzo quarto per 41-41.

Nell’ultimo periodo la Vanoli trova il canestro con Jones, risponde Schina da 3 ma rilancia Conti ancora dall’arco. Per Torino c’è Severini da 3 punti, ma il ritmo offensivo dei ragazzi di Cavina aumenta e Zampini con una tripla porta la Vanoli sul +5. Taylor costruisce un bel tiro e lo segna, quindi è Eboua a raccogliere l’assist di Conti per il canestro da 3 punti. A una manciata di secondi dalla fine Taylor dall’arco porta Torino a -2; la successiva azione offensiva della Vanoli non entra e con un canestro allo scadere di Seck il tempo regolamentare si conclude sul punteggio di 59-59.

A questo punto gli staff decidono di terminare la partita in parità: sono infatti i coach Cavina e Boniciolli a ritirare simbolicamente insieme il 2º B24 Trophy.

