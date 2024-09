Tre anni fa, dopo la morte della madre in Sudamerica, la figlia 16enne si era trasferita a vivere a Cremona accolta in casa dalla zia, la sorella di sua madre. La giovane aveva quindi iniziato una nuova vita insieme alla nuova famiglia, composta dalla zia, 45 anni, dal marito e dai loro quattro figli. Nel giugno del 2022, però, a casa era improvvisamente piombata la polizia locale. La ragazza aveva accusato la zia di episodi molto gravi che sarebbero stati commessi nei suoi confronti.

In seguito alle accuse, la donna è finita davanti al gup con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Oggi la fine dell’incubo: l’imputata, processata con il rito abbreviato e assistita dagli avvocati Marco Simone e Gianluigi Fiori, è stata assolta formula piena. Infondate le dichiarazioni della giovane, oggi maggiorenne, che si era costituita parte civile.

“Una vicenda articolata e complessa”, ha commentato l’avvocato Simone, “che ha visto la totale estraneità della nostra cliente dalle accuse che le erano state mosse, accuse infondate, così come è stato dimostrato dalle indagini difensive e da cinque testimoni che in maniera unanime e concorde hanno smentito tutte le affermazioni rese dalla ragazzina”.

Secondo quanto denunciato dalla giovane, la zia, oltre alle violenze fisiche, l’avrebbe obbligata a pulire i piatti, stirare e ad occuparsi delle faccende domestiche, impedendole di uscire da sola, requisendole il passaporto, tagliandole per cattiveria i lunghi capelli e cercando di obbligarla ad incontrare un uomo per farla sposare con lui, obbligandola a scattarsi delle fotografie che la ritraevano in abbigliamento succinto da inviare a uomini di sua conoscenza. La nipote avrebbe anche accusato la zia di averla picchiata abitualmente, in un’occasione lanciandole addosso dell’acqua bollente. Non era la verità.

Non si conoscono i motivi delle bugie, ma di certo la zia era una donna severa. L’ipotesi è che la ragazza, una volta venuta a stare in Italia, credesse di essere libera e di fare ciò che voleva.

Nei selfie con la zia, la giovane è ritratta sempre sorridente, come lo è quando hanno fanno shopping insieme o quando la zia le ha fatto dei regali o quando per lei ha organizzato delle feste. 235 le fotografie che hanno smontato l’accusa. Assoluzione piena per l’imputata, che della nipote, da quando è stata collocata in una casa famiglia, non ha più saputo nulla.

Sara Pizzorni

