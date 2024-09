I Carabinieri hanno denunciato una donna di 25 anni, con precedenti di polizia a carico, ritenuta responsabile di un tentato furto presso un supermercato della città e di resistenza a pubblico ufficiale. Una pattuglia della Radiomobile è intervenuta poco dopo le 11 in un esercizio commerciale del capoluogo perché era stato segnalato che una donna si stava allontanando dal negozio con delle bottiglie di alcolici non pagate.

Infatti, la donna era scappata dall’esercizio commerciale ed era seguita dagli addetti alla sicurezza. I militari sono arrivati sulla strada indicata e hanno fermato la donna, peraltro già conosciuta. Una volta fermata, ha iniziato a urlare che non aveva fatto niente e che dovevano lasciarla in pace.

A quel punto i militari della Radiomobile hanno saputo dai responsabili del negozio che, poco prima, la donna avevano prelevato delle bottiglie di whisky e le aveva nascoste in una borsa, uscendo senza pagare. Sapendo che aveva della merce non pagata, l’addetto alla vigilanza ha fermato la donna che, capito di essere stata individuata, è scappata dall’uscita di sicurezza.

Durante l’identificazione la donna era molto agitata, non ha voluto mostrare il contenuto della sua borsa e più volte ha spinto i militari nel tentativo di allontanarsi. Per tale motivo, è stata accompagnata in caserma dove è stata denunciata per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile del negozio.

