Destinazione Castelguelfo per la squadra dei Vigili del Fuoco di Cremona partita la scorsa notte in ausilio ai colleghi dell’Emilia Romagna operativi nella nuova emergenza alluvionale dovuta alle forti piogge. Sette le sezioni partite dalla Lombardia (Bergamo, Lecco, Sondrio, Lodi, Pavia e Milano) oltre a quella di Cremona. La colonna mobile regionale della Lombardia è partita in assetto di contrasto del rischio acquatico, Nucleo SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale). In particolare le due unità del Comando di Cremona hanno aiutato l’evacquazione dalle abitazioni.

Nella giornata di ieri erano caduti 250-270 millimetri di pioggia, come dire 250 litri d’acqua su un metro quadrato di superficie, nell’arco di 24 ore: per l’Emilia Romagna si tratta della terza alluvione in poco più di un anno con esondazioni, allagamenti ed evacuazioni. La situazione più grave a Traversara, frazione di Bagnacavallo.

Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate al confine con la parte settentrionale del Mugello dove ci sono i torrenti Santerno, Senio e Lamone; quindi piogge più deboli sulla provincia di Ravenna.

L’impegno dei Vigili del Fuoco della Lombardia dimostra la solidarietà e la collaborazione tra le diverse regioni italiane in caso di calamità e situazioni di emergenza. Il loro pronto intervento e la professionalità sono fondamentali per garantire la sicurezza e il supporto alle popolazioni colpite.

