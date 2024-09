Sabato 21 e domenica 22 settembre il centro CR2 Sinapsi dell’associazione Accendi il Buio apre ufficialmente al pubblico con un weekend di festa che prevede visite guidate, attività sportive, dj set, Swimming Night in piscina.

IL CENTRO

CR2 Sinapsi è un polo di 1.564 metri quadrati destinato ad accogliere famiglie bambini con malattie genetiche rare. Il centro si caratterizza per un nuovo approccio sistemico in cui le terapie si affiancano a momenti ludico-ricreativi. La struttura, realizzata secondo criteri eco-sostenibili avanzati e integrata nell’area naturale circostante, è in grado di erogare molteplici servizi: di tipo sanitario, attraverso un poliambulatorio specializzato; di tipo ludico-ricreativo, grazie a una ludoteca con approccio multisensoriale, una sala multimediale e un laboratorio per le attività manuali; di tipo formativo, con corsi specializzati rivolti ad addetti ai lavori ma anche alle famiglie e alla comunità; di tipo riabilitativo e sportivo, potendo contare su una palestra ad hoc e su una zona nuoto di 270 metri quadrati; la piscina controcorrente per atleti paralimpici.

Proprio l’area nuoto rappresenta il fiore all’occhiello del centro. Realizzata in collaborazione con l’azienda leader del settore Myrtha Pools, comprende una vasca terapica, una per i bambini e una piscina di nuoto controcorrente che simula lo spazio di una corsia omologata Fina. Questa vasca innovativa è idonea alla riabilitazione post traumatica e per l’allenamento professionale degli atleti paralimpici, che possono usufruire di un importante presidio per la loro attività.

LA FONDAZIONE

Il centro CR2 Sinapsi è il dono alla comunità della Fondazione Occhi Azzurri, organizzazione di volontariato nata nel 2015 dall’esigenza della famiglia Ruvioli di affrontare la patologia genetica rara di cui è affetto Orlando, uno dei figli. L’organizzazione si proponeva inizialmente di raccogliere informazioni ed effettuare ricerche sulla patologia di Orlando. Nel tempo, si è dedicata ad attivare servizi di sostegno alle altre famiglie con figli affetti da patologie simili, a promuovere la ricerca scientifica e il progresso nelle terapie.

Nell’ambito delle proprie iniziative, la Onlus Occhi Azzurri ha attivato un centro estivo per disabili cognitivi. Nel frattempo, Filippo e la moglie Silvia hanno iniziato a cullare un nuovo progetto, la realizzazione di un centro in grado di offrire accoglienza e sostegno alle famiglie con un approccio sistemico innovativo. Il 27 Novembre del 2019 Silvia è venuta a mancare. Il suo sogno è stato portato avanti da Filippo insieme al figlio maggiore Sebastiano, con il contributo solidale della Fondazione Cariplo, della Banca d’Italia, di UniCredit, delle Fondazioni Arvedi Buschini, Giorgio Conti e Barbara Genovese, e di aziende partner.

In campo medico e scientifico, CR2 Sinapsi vanta la collaborazione di importanti autorità: il professore Marco Imperadori, docente di innovazione tecnologica del Politecnico di Milano, la professoressa Elisa Maria Fazzi dell’Università di Brescia, la professoressa Simona Orcesi della Fondazione Mondino di Pavia, il dottore Rosario Montirosso, responsabile del Centro 0-3 per il bambino a rischio evolutivo dell’IRCCS “E. Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini (Lecco), lo scienziato Riccardo Sabatini e il professore Robert Green dell’Harvard University di Boston, e il dottore Serafino Corti, Direttore del dipartimento disabilità della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro.

LA RACCOLTA FONDI

Per sostenere il centro CR2 Sinapsi, è attiva una raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono: https://www.retedeldono.it/it/cr2sinapsi-occhi-azzurri

I contributi raccolti serviranno per finanziare le quotidiane attività del centro e promuovere la ricerca nelle malattie genetiche rare

IL PROGRAMMA

