Soddisfatto mister Giovanni Stroppa al microfono di CR1 nell’immediato dopo gara di Catanzaro, con tre punti in tasca e una vittoria arrivata nel finale con due uomini entrati dalla panchina.

Primo tempo con tante occasioni, secondo più di sofferenza ma è arrivata la vittoria.

“Sarebbe stato un peccato non portare a casa una vittoria anche stasera. La squadra meritava di essere sopra di due o tre gol già nel primo tempo. La prestazione è stata importante su un campo difficilissimo. Questa vittoria è davvero tanta roba”.

Costruzione e difesa, nel mix tattico di stasera si è visto qualcosa di nuovo?

“Lo facciamo sempre, diciamo che stasera ha funzionato perché abbiamo vinto”

Vandeputte titolare dopo settimane ai margini: come le è sembrato?

“Era un peccato lasciarlo fuori. Da lui pretendo tanto. Questa partita gli poteva portare stimoli importanti. Ha fatto una prestazione straordinaria insieme alla squadra. Avendo tanti giocatori a disposizione a volte si fanno delle scelte, considerando anche i cambi in corsa. Ma per me Yari è straordinario”.

Prima volta tra i titolari per Moretti, ha dimostrato personalità

“Ottima prestazione da centrale. Aveva già giocato da braccetto, l’ho immaginato più accentrato per non snaturare Bianchetti e Antov”.

Il leggero calo nella ripresa a cosa stato dovuto?

“Calo? Lo stadio qui spinge, a parte qualche sofferenza nelle ripartenze potevamo fare molto male. Dovevamo sicuramente tenere il palleggio in maniera migliore. La squadra però ha fatto molto bene senza concedere occasioni”.

L’emergenza non concilia col calendario: Cagliari martedì in Coppa Italia e poi si andrà a Brescia

“Speriamo di recuperare qualcuno. Stasera sette indisponibili, altre squadre si definiscono in emergenza con un paio di defezioni… La vittoria dimostra il fatto che ci sono ragazzi concentrati in questa squadra. Ben venga la possibilità di far giocare tutti. Dobbiamo migliorare e dare continuità. Per stare davanti devi vincere un filetto di partire. Ora vogliamo onorare la Coppa Italia. Cercherò di fare turnover e poi testa a Brescia”.

E poi c’è Johnsen, decisivo da subentrato in un ruolo da prima punta

“A volte gli allenatori sono fortunati… Le caratteristiche di Dennis ci permettono di allungare la squadra avversaria e giocare anche in maniera diversa”.

Simone Guarnaccia – inviato a Catanzaro

