Una vittoria sofferta e fondamentale. La Cremonese sbanca il Ceravolo grazie a un 2 a 1 sul Catanzaro che profuma d’alta classifica. Castagnetti la sblocca subito, Compagnon pareggia nel primo tempo, ma Barbieri all’89’ decide la partita.

I grigiorossi, dopo una primissima fase di studio, trovano la rete del vantaggio già al 5’: cross tagliato sul secondo palo di Castagnetti, Pigliacelli viene ingannato dalla traiettoria della palla e viene superato per il gol dell’1 a 0. All’8′ De Luca calcia trovando una deviazione di un avversario che serve involontariamente Vazquez che, tutto solo davanti a Pigliacelli, prova un pallonetto, mandando la sfera alta. All’11′ il primo squillo degli ospiti: Bonini supera Vazquez in fascia e mette dentro per Iemmello che, da ottima posizione, calcia cercando il primo palo, ma la sua conclusione è imprecisa. Al 19′ Castagnetti trova in profondità Collocolo che, a pochi metri da Pigliacelli, calcia di interno piede, ma il portiere delle aquile si oppone con il piede. Un minuto dopo però, con la Cremo in gestione, arriva il gol del pari: i padroni di casa riescono a bucare la retroguardia grigiorossa sulla destra, Compagnon batte Fulignati con un mancino preciso all’angolino. La squadra di Stroppa reagisce al 40′ Zanimacchia ci prova di prima dal limite, ma la sua conclusione è larga. Al 46′ cross tagliato di Zanimacchia, De Luca sul secondo palo stacca più in alto di tutti, ma la sua incornata termina alta.

Nella ripresa la Cremo fatica a entrare in partita, anche per via di un atteggiamento più propositivo da parte dei padroni di casa. Nonostante il cambio della trama dell’incontro, il Catanzaro non crea molto, rendendosi pericoloso raramente. Al 72′ Pagano si accentra e calcia col destro, la palla non termina lontana dalla porta di Fulignati. Stroppa cerca la scintilla e inserisce, a 17 minuti più recupero, Dennis Johnsen. L’inerzia della gara non cambia, con i grigiorossi che faticano a rendersi pericolosi. All’89′ ecco l’episodio decisivo: Johnsen scappa in profondità e serve Barbieri che batte Pigliacelli con un preciso mancino.

Tre punti d’oro per i ragazzi di Stroppa, che grazie al successo di questa sera salgono a quota 10 punti. Cremonese impegnata martedì a Cagliari in Coppa Italia, poi lunedì 30 settembre a Brescia.

Simone Guarnaccia – inviato a Catanzaro

