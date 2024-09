Sabato 21 settembre alle 18.30 in via Eridano 10, presso il Dopolavoro Ferroviario di Cremona, si terrà la presentazione del libro “Il treno alle porte del paradiso”. Autori: Stefano Maggi, storico specializzato nello studio dei trasporti ferroviari e del mutuo soccorso, Pino Tuscano, presidente dell’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, appassionato da sempre di musica rock e Fabrizio Barabesi, giornalista e autore di libri che spaziano nel panorama della musica rock internazionale.

“Questo treno porta santi e peccatori, perdenti e vincenti, puttane e giocatori d’azzardo, questo treno trasporta anime perse”. Bastano poche parole, in questo caso di Bruce Springsteen, per dipingere un universo intero e far apparire i mille volti della natura umana.

Un libro che rende omaggio al ruolo sociale del treno che il prossimo anno compirà 100 anni e che conta

103 sedi in Italia. Al di là della tecnologia, degli aspetti sindacali, della funzione di trasporto, il treno

rappresenta un valore in una comunità ma anche nella vita del singolo che a lui si affida per affrontare il

viaggio e la novità.

Il volume sarà distribuito presso le sedi del Dopolavoro Ferroviario ma è anche disponibile on line e in un centinaio di librerie in Italia.

