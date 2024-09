Il Parlamento europeo riunito nella plenaria di Strasburgo, ha approvato l’importante (anche se non vincolante) documento che chiede ai governi dell’Unione di consentire all’Ucraina l’uso delle armi fornite dall’Europa anche contro obiettivi militari in territorio russo.

Hanno votato «no» all’articolo 8 quasi tutti i parlamentari italiani: Fratelli d’Italia, Forza Italia (con l’eccezione del cremonese Massimiliano Salini); Lega, 5 Stelle e Avs.

“La decisione come Partito Popolare Europeo di cui faccio parte è coerente col concetto di legittima difesa che da sempre abbiamo sostenuto”, spiega Salini. “Ho tenuto questa linea pur differenziandomi dalla posizione del governo italiano”.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata