Una giornata di festa per celebrare i 160 anni della Croce Rossa di Cremona e il suo costante impegno verso la comunità. A Porta Mosa festeggia così questo importante anniversario il comitato di Cremona, il terzo ad essere fondato in Italia dopo Milano e Bergamo, 160 anni al servizio dei cittadini.

“Croce Rossa si è evoluta ed è cambiata negli anni”, ha detto Loredana Uberti, presidente del comitato di Cremona, “dal soccorso ai feriti sui campi di battaglia siamo arrivati al soccorso in ambulanza, negli ospedali, al sociale, all’aiuto alle famiglie, ai senza fissa dimora, alle persone più fragili. Ci siamo diversificati perché Croce Rossa abbraccia qualsiasi forma di sofferenza. Questa è una festa dedicata a noi volontari e a tutta la cittadinanza, è un modo per abbracciare i concittadini e ringraziarli anche di tutto quello che negli anni hanno fatto per noi e che continuano a fare”.

Un appello dalla presidente per la carenza di volontari: “in un periodo in cui la carenza di volontari si sente e si fa sentire per vari motivi, perché l’età pensionabile arriva sempre più tardi, perché questa forma di volontariato ci obbliga ad essere dei professionisti nel nostro settore, quindi a fare corsi, ad essere aggiornati, ad essere sempre pronti, non sempre le persone, i volontari che vengono e che si approcciano alla nostra associazione, riescono poi a rimanere nel tempo.

Ci vuole veramente tanto cuore, tanta umanità e tanta volontà. Il 23 settembre apriremo il corso per gli aspiranti volontari, lunedì sera alle 20,30 ci sarà una serata di presentazione e quindi invito chi anche solo ha una mezza idea o vuol venire a vedere che cosa facciamo, dove siamo e come potrebbe essere il loro futuro nel volontariato”.

