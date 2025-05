Una sconfitta indolore, visto il quarto posto blindato e la vittoria dello Spezia sul Cosenza. La Cremonese, dopo 10 risultati utili consecutivi, perde sul campo del Pisa. Il 2-1 finale porta le firme di Moreo nel primo tempo e di Tourè nella ripresa. Bonazzoli nel finale accorcia per i grigiorossi, ma non basta.

Al 2′ minuto uscita avventata di Nicolas, la palla arriva a De Luca che mette dentro a porta libera, ma in posizione di fuorigioco. Al 10′ Angori ci prova direttamente su calcio di punizione, ma il suo tiro termina di poco alto. Al 16′ Moreo riceve palla in profondità e ci prova al volo di prima intenzione, Fulignati blocca il tentativo di pallonetto. Al 22’ i padroni di casa passano: brutto passaggio di Bonazzoli in mezzo al campo, Moreo intercetta, si invola verso la porta della Cremo e batte Fulignati con un tiro deviato. Al 28′ Angori mette dentro per Lind che batte Fulignati con un colpo di tacco, ma il 3 della compagine toscana si trovava in posizione irregolare e il gol viene annullato. Due minuti dopo Caracciolo colpisce con la schiena su sviluppi di corner, colpendo clamorosamente la parte interna del palo. Al 39′ Moreo ci prova col mancino da fuori, ma il suo tentativo viene deviato in corner da Pickel. Al 44′ Marin si inserisce su palla persa dalla Cremo e calcia alla ricerca del primo palo, ma mette fuori.

Nell’intervallo mister Guerra inserisce Collocolo, Moretti e Vazquez per Pickel, Ravanelli e De Luca. Al 47′ Vazquez calcia forte dal limite, Nicolas blocca. Al 55′ sponda di tacco di Bonazzoli per Vazquez che calcia col mancino sul primo palo, Nicolas sventa in due tempi. Al 63′ filtrante di Vazquez per Bonazzoli che, da ottima posizione e senza pressione, mette fuori di fronte a Nicolas. Al minuto 83 il Pisa la chiude: Tourè controlla in area grigiorossa, elude il pressing della retroguardia e mette sotto al sette con un preciso interno destro deviato da Ceccherini. Al 90′ Tramoni ci prova da fuori, colpendo una traversa clamorosa. Al 95′ inserimento di Bonazzoli su assist di Collocolo, il 90 grigiorosso supera Nicolas con lo scavetto per il definitivo 2-1. Nel finale Collocolo ci prova da fuori, palla di poco a lato.

Grigiorossi che chiudono il campionato al quarto posto. Mercoledì 21 maggio l’andata della semifinale playoff, contro una tra Juve Stabia e Palermo.

Simone Guarnaccia – inviato a Pisa

