Furto, l’altra notte, al magazzino Sda di via della Fogarina, nella zona industriale a ridosso della Castelleonese. I ladri hanno svuotato la cassaforte e rubato alcuni scatoloni pronti per la spedizione. Non è stato notato alcun segno di scasso sugli ingressi, solo un portole spalancato e il magazzino messo sottosopra. Sembra anche che chi ha agito abbia portato via il dispositivo di registrazione delle telecamere di sorveglianza interne del deposito. Sull’intrusione dei ladri, che da come si sono mossi sapevano il fatto loro, stanno indagando i carabinieri. Il valore della refurtiva è da quantificare.

