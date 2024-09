L’aumento degli attacchi informatici e un’evoluzione sempre più rapida delle tecnologie utilizzate a questo scopo, hanno generato una progressiva presa di coscienza sulla necessità di investire in sicurezza informatica. In questo contesto, continua a crescere l’interesse delle aziende italiane per la cybersecurity.

Se ne parlato al polo tecnologico di Cremona durante il corso di formazione rivolto alle imprese cremonesi, organizzato dalla Camera di Commercio e da Servimpresa, dal titolo Cybersecurity – come non l’avete mai pensata, e tenuto dall’esperto del settore Andrea Mazzini.

Al centro del corso rischi e possibili minacce cyber, e come difendersi. “Le tecnologie sono tantissime, dall’antivirus in su – ha detto Mazzini -. Quali siano le migliori per noi dipende dall’analisi dei propri sistemi. Va fatta un’analisi su come funzione la nostra attività, per poter proteggerci, rispetto a informazioni e dati sensibili, nel modo adeguato”.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata