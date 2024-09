Un momento di musica e di ricordi, quello che è andato in scena nel tardo pomeriggio di domenica in Cortile Federico II, dove si è svolto il concerto della Mauro Moruzzi Junior Band e dei CRescendo, in chiusura di una tre giorni commemorativa in onore di Mauro Moruzzi, indimenticato musicista cremonese.

Tantissime le persone presenti, che hanno voluto rendere omaggio ad un cremonese che è rimasto nella storia della musica, ma anche ascoltare l’incantevole performance dei giovanissimi musicisti.

Il momento musicale è stato anche quello clou della manifestazione. Si è partiti venerdì sera con la messa commemorativa quindi sabato sul canale YouTube della band è stato caricato un docufilm con il ricordo della famiglia e di chi gli voleva bene. Quindi gran finale in musica, quella stessa musica che Mauro amava e a cui aveva dedicato la vita.

Moruzzi era scomparso il 21 settembre 1999, in un tragico incidente. Una morte che non ne ha, tuttavia, sbiadito il ricordo in quanti lo conoscevano, e che lo hanno sempre descritto come un virtuoso del clarinetto.

Il ricordo costante della sua famiglia, lo studio e la carriera musicale dei suoi figli, la nascita della Band a lui dedicata e lo sviluppo dell’ associazione che porta il suo nome, sono solo alcuni dei segni più significativi di una presenza che la scomparsa non ha affievolito. Lb

