Organizzazione della didattica, orario e programma dei corsi, strumenti, servizi e opportunità: questi sono i temi principali dell’incontro “Sos Matricola” nella giornata di accoglienza per le matricole delle lauree triennali in Scienze e Tecnologie Alimentari, al campus di Santa Monica.

Il saluto introduttivo è stato affidato al Preside della Facoltà, professor Marco Trevisan, che ha offerto spunti e consigli agli studenti, la maggior parte dei quali provenienti dalla provincia di Cremona: “Il vantaggio è che frequentando un’università come la Cattolica, si è a contatto con tanti altri studenti, con i professori e si può scambiare, al di là delle ore di lezione, informazioni, commenti, idee e quant’altro ci viene in mente. Tutto questo contribuisce alla nostra crescita professionale. In particolare, è fondamentale che durante il periodo di corso di studi si migliorino le soft skills e in particolare quella più richiesta oggi nel mondo del lavoro: saper lavorare in team. Questo lo si può creare solo stando insieme agli altri e non a casa davanti a un computer”.

“La forza di questa facoltà – prosegue il professor Marco Trevisan – è innanzitutto la qualità dei docenti, lo dico in modo poco modesto, ma è la verità: ci sono tantissimi docenti che sono nel 2% dei top scientist nel mondo per la loro materia, poi la possibilità di frequentare numerosissimi laboratori e perché tutti i corsi sono accompagnati da esercitazioni pratiche; in questo modo si può toccare con mano una tecnologia alimentare, mettendo le mani in pasta su quello che si è studiato alla mattina”.

Nell’incontro con i nuovi arrivati anche gli interventi della Professoressa Roberta Dordoni, Coordinatore del corso di studi in Scienze e Tecnologie Alimentari, e dell’Ingegner Matteo Burgazzoli, Vicedirettore della sede di Cremona Piacenza.

“Iscrivendosi al primo anno di Scienze e tecnologie alimentari – ha detto Roberta Dordoni nel suo intervento -, i ragazzi che sono qui oggi, consolidano l’attività del nostro bellissimo campus che si sta popolando sempre più negli anni. Una sede che ha grandi sbocchi, grandi contatti anche a livello internazionale. Già a livello di triennale, infatti, abbiamo consolidato una collaborazione con l’Università di Zurigo, un’università olandese con la possibilità di fare dei corsi di scambio virtuale, quindi attività internazionale che si conclude sempre con uno scambio in presenza. L’anno scorso abbiamo ospitato a Cremona i ragazzi dell’Università di Zurigo, mentre l’anno prossimo quindi saremo noi ad andarli a visitare, vivendo un’esperienza di internazionalizzazione”.

Matteo Burgazzoli “Con oggi partono anche i corsi di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, facoltà che ha una forte vocazione internazionale e di ricerca, grazie all’attività di scienziati di fama internazionale. Abbiamo molti docenti ricercatori stimati in tutto il mondo che arrivano direttamente nelle nostre aule e credo che questo sia davvero un importante vantaggio, unito al diretto rapporto che si può avere tra studente e docente, nel campus di Cremona”.

Tante anche le informazioni pratiche per gli studenti compresa la navigazione sul sito, l’app di ICatt e la Blackboard che offre strumenti e funzionalità utili per le comunicazioni tra docenti e studenti.

Cristina Coppola

