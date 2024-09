Si è spento il cremonese Stefano Uggeri, persona molto nota in città in particolare con il suo soprannome, “Ugge”.

Figlio di Beba, titolare dello storico negozio di musica “Beba Dischi”, Stefano aveva 46 anni ed è stato stroncato da una malattia che, in pochi mesi, non gli ha lasciato scampo.

Stefano era un uomo di molteplici talenti: negli ultimi anni si era fatto apprezzare come cuoco al locale Bolero ed era conosciuto anche nel mondo della musica come batterista, una passione che aveva sempre coltivato. Numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

