Con il BURL odierno la Giunta regionale ha sbloccato ulteriori risorse a favore di diversi comuni della provincia. Lo fa sapere il consigliere regionale di FDI Marcello Ventura. “La Giunta ha aumentato le risorse al bando ‘Avviso unico relativo a interventi per attività culturali-anno 2024’ che aveva visto la partecipazione di diversi comuni cremonesi.

La Regione ha aggiunto oltre 1 milione e 200mila euro rispetto all’importo già stanziato, un segnale importante che certifica l’attenzione della Lombardia verso la cultura. Più nello specifico, grazie all’incremento di risorse, verrà finanziato il progetto “Una storia, un uso, un nome per ogni oggetto: la catalogazione come concreto strumento di approccio alle nostre radici contadine” di Offanengo; “Cremona-Sistema museale della città” di Cremona; “Botticino per Cremona, vent’anni di restauri” di Cremona; “Un tempo per leggere” proposto dall’Unione Delmona: “L’Italiano si, ma quale?” di San Giovanni in Croce. Inoltre sono stati deliberati i criteri per presentare domanda al bando “Le olimpiadi della Cultura”, un’altra importante iniziativa voluta da Regione in vista dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina del 2026″.

