Momenti di paura alla scuola elementare Villetta – Bianca Maria Visconti in via Giuseppina, dove nella tarda mattinata di lunedì sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, per soccorrere un bambino di sei anni che aveva perso conoscenza.

Il bambino si è accasciato improvvisamente mentre stava camminando. Immediatamente gli insegnanti e le altre persone presenti hanno cercato di rianimarlo, inutilmente. L’ipotesi è che si si sia trattato di un caso di arresto cardiocircolatorio, davvero impressionante in un bambino di quella età. Contemporaneamente è scattata la richiesta di intervento del 112.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire il lavoro dei soccorritori, che hanno cercato di stabilizzare le condizioni del piccolo, prima di portarlo sull’elicottero, che è ripartito in codice rosso verso l’ospedale di Bergamo. Sul posto anche quattro pattuglie della Polizia.

Comprensibile lo sgomento dei genitori del piccolo, soccorsi e sostenuti dagli operatori scolastici e di tutta la comunità della Bianca Maria Visconti a cominciare dalla dirigente Barbara Azzali, giunta immediatamente sul posto.

Nell’immediatezza dell’evento, poco dopo l’arrivo della Polizia a sirene spiegate e l’atterraggio dell’elisoccorso, molti genitori residenti nelle vicinanze della scuola sono accorsi preoccupati per quanto stava accadendo.

Per ora nessuna dichiarazione, bisognerà vedere l’evoluzione dello stato di salute del piccolo.

