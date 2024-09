Open Arms, Salvini “Una condanna sarebbe la festa per gli scafisti”

MILANO (ITALPRESS) – “Un’eventuale condanna non è un problema per me. Matteo Salvini ha le spalle larghe e non mi spaventa il carcere. Però anche un solo giorno di carcere al ministro che ha bloccato i clandestini e difeso i confini sarebbe la festa per gli scafisti e i trafficanti di tutto il mondo. Sarebbe un’immagine devastante per la sicurezza degli italiani”. Così il ministro e vice premier, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico preso il cantiere della pista di pattinaggio di Milano Cortina 2026, in merito al processo Open Arms.

