Padania Acque prosegue con gli interventi di innovazione e digitalizzazione del Servizio Idrico Integrato della provincia di Cremona. Il gestore idrico ha infatti avviato un piano di installazione di circa 40mila Smart Meter che verranno posati entro la fine del 2025 in tutto il territorio provinciale.

“Un investimento pari a quasi 6 milioni di euro da fondi Pnrr, che rientra nel maxiprogetto Easi Efficientamento reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato, l’innovativo progetto integrato di gestione delle reti di distribuzione idrica finalizzato alla riduzione, e al successivo controllo e contenimento, delle perdite idriche” spiega l’Ad di Padania Acque Alessandro Lanfranchi .

“L’installazione dei contatori intelligenti, che avverrà in diverse fasi, interessando dapprima i misuratori meccanici più vetusti, si inserisce nell’ambito dell’importante finanziamento dell’Unione europea – Next Generation EU di circa 19 milioni di euro a fondo perduto concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, di cui ha beneficiato l’ATO di Cremona, ente di pianificazione, regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato locale, e che Padania Acque è pronta a mettere in campo per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio pubblico erogato ai cittadini”.

GLI SMART METER: SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE A BENEFICIO DEI CITTADINI

Padania Acque sostituisce gratuitamente i vecchi contatori dell’acqua con quelli elettronici, più performanti e di ultima generazione. I nuovi dispositivi elettronici Smart Meter permettono di controllare facilmente sul display, in tempo reale, la lettura e quindi il consumo con evidenti vantaggi in termini di sostenibilità ambientale ed economica. I contatori intelligenti, progettati per garantire un monitoraggio costante e reale dei consumi di acqua, consentono di intervenire tempestivamente in caso di eventuali sprechi e perdite idriche, permettono di fatturare sempre su dati effettivi e contribuiscono a migliorare complessivamente la gestione efficiente delle infrastrutture idriche attraverso il controllo delle reti. I clienti, inoltre, possono disporre di una nuova tecnologica che aiuta a migliorare le abitudini di consumo, rendendo l’utente più consapevole e responsabile nell’utilizzo della preziosa risorsa idrica, bene comune.

IL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DEGLI SMART METER

L’attività di sostituzione dei contatori acqua potabile con i nuovi dispositivi elettronici Smart Meter è sempre preceduta da una comunicazione inviata all’utente finale con un preavviso di almeno cinque giorni.

L’installazione è gratuita, pertanto non sarà addebitato alcun costo da parte di Padania Acque, né alcun compenso sarà dovuto al personale addetto alla sostituzione, tantomeno sarà necessario mostrare le bollette, modificare il contratto di fornitura o stipularne uno nuovo.

L’installazione è sicura, in quanto il personale della ditta incaricata da Padania Acque sarà riconoscibile dal tesserino identificativo contrassegnato con il logo della Società e con un codice alfanumerico da comunicare, eventualmente, al numero verde 800 710 711 per accertare che il personale sia effettivamente autorizzato.

Al termine delle operazioni, verrà consegnato un manuale di uso e verrà rilasciato un verbale di sostituzione che, in caso assenza del cliente, verrà collocato nella cassetta postale o – se mancante e/o inaccessibile – nel vano contatore. Nel caso in cui si manifestino guasti al nuovo contatore, i clienti potranno contattare il numero verde 800 092 645 dedicato alla gestione delle emergenze.

