Le sedute di Giunta escono da Palazzo comunale e si spostano nei quartieri. Lo ha deciso il sindaco Andrea Virgilio che, con gli assessori, vuole iniziare a dare forma a un’idea annunciata durante la campagna elettorale.

Una volta al mese l’organo collegiale si riunirà all’esterno, toccando ogni volta un quartiere della città, per dare un segnale di maggiore vicinanza e prossimità dell’Amministrazione comunale. Il primo appuntamento in programma sarà la prossima settimana, mercoledì 2 ottobre, nella sala incontri di piazza Aldo Moro, 16 al Cambonino.

Al termine della seduta, che rimarrà naturalmente riservata agli amministratori, sindaco e assessori incontreranno i componenti del Comitato di Quartiere 4 accompagnati dal presidente, Antonio Croci, per fare il punto, anche attraverso un sopralluogo o una visita alle principali strutture, su quelli che saranno i prossimi interventi e progetti da affrontare o da mettere in cantiere.

“Portare la Giunta nei quartieri – dichiara il sindaco Andrea Virgilio – vuole essere un modo ulteriore per avvicinare l’Amministrazione ai cittadini. Una linea che abbiamo scelto di tenere fin dall’inizio non appena insediati, anche attraverso gli incontri con i comitati portati avanti nelle scorse settimane dalla vicesindaco Francesca Romagnoli.

La priorità che ci siamo dati è anche la promessa che abbiamo fatto ai cittadini, quella di un’apertura e di un dialogo costanti. Riunire la Giunta fuori da Palazzo comunale ha anche per me un forte valore simbolico: ci ricorda che chi amministra non deve mai perdere il contatto con il quotidiano e con il vissuto dei cittadini, unici e veri destinatari delle nostre decisioni”.

© Riproduzione riservata