Torna a Cremona Eatinero, il Festival del cibo in stile Street Food: la decima edizione si terrà infatti da venerdì 27 a domenica 29 settembre, in piazza Roma. Il festival ormai tradizionale è pronto per tornare a sorprendere gli appassionati di street food e non solo con un’eclettica e variopinta selezione di cibo da strada proveniente da tutto il mondo.

Durante un lungo weekend in cui si potranno gustare specialità regionali, etniche e gourmet – servite appunto in modalità street food – ovviamente accompagnate da fiumi di birra artigianale e cocktail “creativi”, preparati con ingredienti e distillati artigianali di Icona Spirits, serviti direttamente alla spina. Artisti di strada, spettacoli e attività per bambini completano il quadro della festa.

Organizzato da Eatinero con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e Confesercenti della Lombardia Orientale, l’evento è affiancato da Birra di classe, partner ufficiale per quanto riguarda le birre artigianali, presente con il suo iconico Birrabus e offrirà una vasta selezione di birre artigianali italiane (anche senza glutine).

Eatinero Cremona inaugurerà venerdì 27 alle ore 18 (fino alle 24); l’evento sarà poi aperto anche sabato (dalle 11 alle 24) e domenica (dalle 11 alle 23), ingresso libero.

“Edizione dopo edizione, Eatinero Food Truck Festival si è rivelata una manifestazione estremamente apprezzata da un pubblico più che mai eterogeneo, diventando meta prediletta di tantissime persone, molte delle quali provenienti anche da fuori città” osserva Luca Zanacchi, assessore al Commercio del Comune di Cremona. “Ciò rispecchia uno degli obiettivi cardine per i quali la nostra Amministrazione ha sostenuto fin dalle origini e continua a sostenere fortemente il progetto: rendere ancora più attrattiva la nostra città, andando ad animare uno dei suoi luoghi più caratteristici e simbolici, ovvero Piazza Roma. Dieci anni sono un traguardo importante: ringrazio Eatinero e tutto il suo team per il lavoro svolto con passione, competenza e grande sinergia”.

“E’ una grande emozione dopo tanti anni essere ancora qui, con lo stesso entusiasmo del primo giorno” fa eco Paola Merigo, event manager di Eatinero.it. “Anno dopo anno, edizione dopo edizione, Eatinero Food Truck Festival Cremona si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista all’interno della programmazione, diventando uno degli eventi di punta, che non a caso com’è ormai tradizione chiude simbolicamente la nostra stagione. Ne approfittiamo a nostra volta per ringraziare il pubblico, sempre numerosissimo, e il Comune di Cremona, che ha sempre creduto in noi patrocinando il progetto con passione e lungimiranza”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 27 settembre

Ore 18: apertura evento

Ore 21: concerto live di

Leader dei tellurici Humulus e solista incline a sonorità acustiche e psichedeliche, il cantante e chitarrista bresciano è attivo da anni sui palchi di tutta Europa con diverse formazioni e un range di generi che spazia dal folk acustico all’heavy metal. Per l’occasione si presenterà in trio, con un repertorio che attinge dai brani più legati alla tradizione classic rock e country-blues, oltre a cover appartenenti alla grande tradizione americana (country, classic rock, blues) degli ultimi 70 anni: groove trascinante e vorticosi intrecci di chitarre e basso supportano il caratteristico timbro baritono di Van Cleef per un viaggio tra polverose atmosfere “on the road”.

Sabato 28 ottobre

Ore 11: apertura evento

Dalle 12 alle 19: truccabimbi con

LIBRIBELLI: uno spazio morbido dove rilassarsi accompagnati dalla lettura di albi illustrati, silent book, librigioco, cantastorie, kamishibai a cura de .

Animazione itinerante di giocoleria e illusionismo con IvarMangoni

Ore 13: “!”, uno spettacolo in continua trasformazione che unisce il teatro di strada, il clown e una ricerca personale sull’uso dei trampoli e dell’altezza come sfida. “Boato!” è stato portato in scena nelle più belle piazze italiane e al Festival Internazionale di Circo Contemporaneo “Cirk Fantastic” all’interno della categoria Off.

Ore 19: replica spettacolo “!”.

Ore 21: concerto live dei

Phatpossum è un progetto che nasce dall’affinità di tre musicisti con background musicali piuttosto diversi ma che trovano il minimo comune denominatore nel sound del Blues delle origini. Andrea Caggiari (Andy J Forrest, Roberto Morbioli, ha suonato anche con Eugenio Finardi, Ronnie Jones, Waldo Weathers) voce e chitarra slide alla guida della formazione, Stefano Malchiodi (Omar Pedrini) alla batteria, Scarabottolo Mattia (The Killbilly’s, Mattia Tedesco) al contrabbasso. L’approccio non è quello della mera esecuzione, ma quello dell’interpretazione, generando un sound grasso e potente ma allo stesso tempo dinamico e raffinato.

Domenica 29 settembre

Ore 11: apertura evento

Dalle 12 alle 19: truccabimbi con

LIBRIBELLI: uno spazio morbido dove rilassarsi accompagnati dalla lettura di albi illustrati, silent book, librigioco, cantastorie, kamishibai a cura de .

Animazione itinerante “”, un diavoletto ritmico e dispettoso.

Ore 13: spettacolo di magia “̀”, magia di strada, improvvisazione e divertimento senza trucchi.

Ore 19: replica spettacolo di magia “̀”.

Ore 20.30: concerto live dei .

Eclettici, funambolici, surfisti sempre sul filo del ritmo, Mag Brothers si addentrano nelle tortuosità ritmiche del funk, uno dei generi più contaminati, influente su tutto l’universo sonoro moderno e perennemente attuale, incrociando nel loro repertorio anche echi disco, soul e r’n’b, rielaborati secondo un’attitudine vibrante e decisamente rock’n’roll.

