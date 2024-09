Lunedì 23 settembre, Giandomenico Auricchio, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona, è stato ospite del Consiglio Direttivo di Confcommercio Provincia di Cremona. Durante il suo intervento, Auricchio ha tracciato un quadro della situazione economica del territorio cremonese, sottolineando l’importanza delle sinergie tra i diversi attori locali per promuovere lo sviluppo. Ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale della Camera di Commercio nel supportare sia il lavoro delle associazioni di categoria che le aziende del territorio, rafforzando così l’intero tessuto economico locale.

Il presidente di Confcommercio Cremona, Andrea Badioni, ha ringraziato Giandomenico Auricchio per aver condiviso un importante momento di approfondimento con il consiglio direttivo e per il confronto sul futuro della Camera di Commercio cremonese, in vista della fusione con le Camere di Commercio di Mantova e Pavia, un tema fondamentale per il futuro del territorio.

“Le Camere di Commercio – puntualizza il presidente Badioni – svolgono un ruolo cruciale come partner strategico per lo sviluppo economico del territorio. Grazie alla loro capacità di connettere imprese, istituzioni e associazioni di categoria, favoriscono la creazione di sinergie indispensabili per la crescita del tessuto produttivo locale. Attraverso servizi di consulenza, iniziative di promozione e sostegno all’innovazione, le Camere di Commercio contribuiscono a migliorare la competitività delle imprese e a rafforzare l’economia locale, diventando così un punto di riferimento fondamentale per il progresso e la coesione del territorio”.

© Riproduzione riservata