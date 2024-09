Come ogni settimana, i centri per l’impiego del territorio cremonese pubblicano le offerte di lavoro attive. Sono 231 quelle disponibili allo stato attuale. A queste, si aggiungono le altre opportunità di lavoro, ossia le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicizzate sul sito.

GUARDA LE OFFERTE DI LAVORO

Il centro per l’impiego promuove altresì l’evento Career Connections – Speed date aziendale, che si svolgerà il 1° ottobre nella sala Pietro da Cemmo, in Piazzetta Winifred Terni de’ Gregorj 5, a Crema, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

L’evento organizzato dal Centro per l’Impiego di Crema e Synergie è rivolto a chi cerca lavoro e vuole sostenere un colloquio di lavoro. Sono state invitate più di 10 aziende importanti del territorio cremasco. Sarà presente anche uno stand informativo del servizio Eures per chi è interessato ad avere informazioni sul lavoro all’estero. Per partecipare è necessario registrarsi accedendo al form al link seguente: https://forms.office.com/e/arAyRUBq0i?origin=lprLink.

Si informa che l’evento prevede un numero massimo di partecipanti. Le candidature oltre il numero massimo disponibile verranno comunque tenute in considerazione per ulteriori opportunità o colloqui successivi.

