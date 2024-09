Tommaso Milanese ha commentato la sconfitta arrivata in Coppa Italia contro il Cagliari.

Prima gara da titolare per te. Sei soddisfatto della tua prestazione?

“Sì, ma soprattutto di quella tutta la squadra. Non era facile considerando che affrontavamo una squadra di Serie A, però spero di aver fatto una buona partita e di trovare più spazio in campionato”.

La gara di oggi vi dà più consapevolezza in vista del campionato?

“Siamo consapevoli del nostro gioco e delle nostre idee, è chiaro che non si può essere perfetti per 90′ contro il Cagliari. Purtroppo abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, ma la prestazione c’è stata”.

Come ti senti a livello fisico?

“Fisicamente sto bene, in settimana cerco sempre di dare il massimo e allenarmi bene. Sapevo che oggi avrei avuto questa opportunità e non potevo sbagliare”.

Dove ti sei trovato meglio? In mediana o sulla trequarti?

“Forse più sulla trequarti, che è anche il ruolo in cui ho giocato di più. Ma qualsiasi posizione va bene per me”.

Lunedì arriva la sfida al Brescia…

“Sappiamo che è una partita importante e vogliamo far bene, sicuramente la gara di oggi ci dà più consapevolezza”.

Qual è il vostro obiettivo?

“Il nostro obiettivo è chiaro, poi sicuramente vincere aumenta la fiducia e quindi è fondamentale fare più punti possibile”.

Credi che alla Cremo sia mancata continuità nei 90′?

“Sì, forse ci manca solo quello perché le idee le abbiamo. Dobbiamo migliorare nei momenti in cui non dominiamo il gioco”.

Hai notato particolari differenze contro una squadra di Serie A come il Cagliari?

“Si vedeva che erano di una categoria superiore perché atleticamente erano leggermente più avanti di noi, ma credo che tecnicamente non si sia vista tutta questa differenza”.

© Riproduzione riservata