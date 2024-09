Secondo appuntamento di Teatro in Movimento, il ciclo di incontri nati dall’idea di “portar” fuori il Teatro e di far conoscere i titoli in cartellone nella stagione d’Opera alla Provincia. Il Teatro che esce dalla città ed entra in altri luoghi di cultura e di conoscenza e si fa itinerante per raccontare, raccontarsi e incuriosire il pubblico.

Sarà l’occasione per guidare il pubblico, attraverso ascolti musicali di arie e curiosità svelate da Lorenzo Del Pecchia (segretario artistico musicale del Teatro Ponchielli), alla scoperta del cartellone 2024/25. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 26 settembre alle ore 18.30 presso la Biblioteca del Centro Culturale “Don Florindo Caserini” di Grumello Cremonese (via Marconi 4).

