Oltre 50 nuove matricole e un fantastico via vai, per alcuni dei corsi di studio più apprezzati negli atenei cremonesi. Grande successo al dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’università di Pavia con sede in Corso Garibaldi, a Cremona, dove ieri ha preso ufficialmente il via il nuovo anno accademico 2024/2025. Numerosi gli eventi in programma per il “Welcome Day”, giornata dedicata alla presentazione dei diversi percorsi offerti.

A chiudere la giornata, in una sala gremita di studenti e rappresentanti dell’università e della politica locale, la lectio magistralis del professore emerito Fabrizio della Seta, dedicata al connubio tra opera lirica e politica. L’incontro è stato introdotto dal professore Claudio Vela, che dopo sei anni lascerà la direzione del dipartimento dal prossimo 1 ottobre.

