Tre anni fa l’amicizia tra Piergiorgio Storti e il suo inseparabile cane Black era diventata una storia nazionale, quando si era saputo che il 72enne era stato sfrattato dalla cascina di Corte dè Cortesi con Cignone dove viveva da dieci anni con il suo amato cane.

La loro storia aveva commosso tutti, tanto che all’epoca c’era stata una pioggia di messaggi di solidarietà ed erano arrivate proposte di aiuto per trovare una nuova sistemazione per padrone e cane. Di loro, dopo i media locali, si erano interessati anche giornali e televisioni nazionali. A dicembre del 2022 Storti, 72 anni, è deceduto nella casa provvisoria dove risiedeva e il suo amatissimo cane è finito al canile di Vaiano. In questi giorni è arrivata la bella notizia. Black, che ha dieci anni, è stato adottato.

“Black, il nostro gigante buono di 10 anni”, scrivono dal canile, “ha dovuto aspettare tanto per trovare una nuova famiglia, ma ora che è arrivata si sta godendo al 100% tutte le nuove esperienze che gli stanno facendo fare”.

Al suo vecchio padrone, Black aveva salvato la vita. Piergiorgio si era ammalato di Covid ed era stato in ospedale quasi un mese. “Quando stavo male”, aveva raccontato Piergiorgio, “ho cercato il telefono, ma non potevo parlare. Black ha abbaiato tantissimo e così il mio amico Mario ha capito che qualcosa non andava. Quando mi ha trovato, ero svenuto. Sopra di me c’era il mio cane che mi teneva al caldo”.

Ora finalmente Black, nonostante sia ormai un cane anziano, ha trovato una nuova famiglia.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata