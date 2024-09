Domenica 29 settembre dalle 17.30 alle 19.30 a Cremona, in Sala Zanoni, via del Vecchio Passeggio 1, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro con il docente universitario e scrittore Paolo Pileri che presenterà il suo ultimo libro in merito all’argomento “Dalla Parte del Suolo” dal quale viene lanciato un grido di allarme per il consumo di suolo.

“Il suolo è sotto attacco!” si legge in un estratto del libro “Cemento, asfalto, microplastiche, pesticidi, erosione e incendi (per non parlare delle guerre) sono colpi che feriscono a morte l’ecosistema più fragile e vitale del pianeta. Grande regolatore climatico e custode di un terzo della biodiversità terrestre, il suolo è l’habitat di miliardi di esseri viventi che consentono alle piante di sopravvivere, una riserva preziosissima di acqua e la fonte di quasi tutto il cibo di cui si nutrono animali e umani”.

Al termine, l’autore sarà disponibile per il firma copia, allo spazio allestito dalla casa editrice Feltrinelli.

