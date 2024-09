Da lunedì 30 settembre Padania Acque avvierà la prima fase dei lavori relativi al progetto denominato E.A.S.I Efficientamento reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato, l’innovativo progetto integrato di gestione delle reti di distribuzione idrica finalizzato alla riduzione, e al successivo controllo e contenimento, delle perdite idriche, per il quale l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona, ente di pianificazione, regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato locale, è risultato beneficiario di un importante finanziamento dall’Unione europea – Next Generation EU di circa 19 milioni di euro a fondo perduto concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza. Grazie al contributo assegnato, Padania Acque effettuerà sei macro-interventi, articolati in diversi step progettuali, la cui conclusione è programmata entro il mese di marzo del 2026.

Nella prima fase dei lavori si procederà alla posa di una nuova tubazione idrica della lunghezza complessiva di 700 metri, che interesserà dapprima largo Moreni in direzione viale Po e via Portinari del Po, successivamente via del Porto e largo Marinai d’Italia, con la contestuale rimozione di quella esistente. La durata prevista dei lavori, salvo imprevisti dipendenti da ragioni tecniche o meteorologiche, è di circa tre mesi.

Per quanto riguarda la viabilità, nella prima parte di questo intervento, dal civico 68 di viale Po, attraverso largo Moreni sino al civico 2 di via al Porto, sono previsti scavi stradali per la posa di tubi per il trasporto di acqua potabile trasversali e paralleli all’asse stradale (in corrispondenza dell’attraversamento pedonale), che interesseranno il corrispondente tratto di strada, la fermata dei bus di linea urbani ed extraurbani, la pista ciclabile bidirezionale e il marciapiede. E’ previsto un restringimento della strada, in corrispondenza dell’area occupata di viale Po, ma sarà garantita la regolare circolazione nei due sensi di marcia.

Successivamente, l’avanzamento degli scavi comporterà la totale chiusura di via Portinari del Po sul lato opposto al civico 4, della corsia con direzione di marcia via del Sale, con il divieto di circolazione sulla rotatoria dei veicoli diretti verso via del Sale. Per i veicoli che passano in largo Moreni e diretti verso via del Sale, verrà istituito il seguente percorso alternativo: viale Po, via Fulcheria e via Portinari del Po.

Nella seconda fase dei lavori, sarà interessata via al Porto, dal civico 2 fino al civico 16, con restringimento della sede stradale e l’istituzione del senso unico alternato di marcia, regolamentato da apposita segnaletica e con la presenza di moviere a terra durante l’attività nel cantiere.

A seguire, gli scavi stradali avverranno in largo Marinai d’Italia sino al civico 5/c di lungo Po Europa, con l’istituzione del senso unico alternato di marcia regolamentato da segnaletica e la presenza di moviere quando il cantiere è in attività.

L’ultima fase dei lavori riguarderà infine via al Porto, di fronte al civico 16, sino a largo Moreni, e comporterà il restringimento della strada, in corrispondenza del cantiere, ma senza impedimenti alla circolazione, mentre non sarà percorribile il tratto di pista ciclopedonale: obbligo di condurre le biciclette a mano lungo il corridoio pedonale che sarà realizzato a lato del cantiere. Le modifiche alla viabilità saranno comunque indicate da apposita segnaletica lungo l’intero tratto stradale interessato

