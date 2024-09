Non aumentare, e se possibile, ridurre il consumo di suolo e puntare ad una maggiore rigenerazione urbana. Dopo 11 anni, Persico Dosimo si appresta a scrivere il nuovo PGT, adeguando il precedente alle nuove norme in vigore.

Sigla di Piano di Governo del Territorio, il PGT è uno degli atti più importanti per un’amministrazione e definisce l’assetto urbanistico comunale. Una vera e propria pietra miliare per un’ente pubblico, che indica la via da seguire anche per un intero decennio.

Una tematica, quindi, molto complessa; per ascoltare le esigenze dei cittadini, l’amministrazione ha deciso di organizzare un incontro pubblico ad hoc per il prossimo 3 ottobre.

