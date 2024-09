Il giro nei quartieri, voluto dall’assessore Francesca Romagnoli, termina con l’incontro del direttivo del quartiere Sant’Ambrogio Incrociatello, che da tempo denuncia tutta una serie di criticità.

“I temi su cui vogliamo portare l’attenzione dell’amministrazione sono in primis la sicurezza, quindi il verde, che è tenuto male perché dopo gli sfalci non smaltiscono i residui, l’immondizia, la segnaletica che non c’è” ha dichiarato la presidente Lionella Leoni. “I problemi sono tanti. Si spera che, come sempre, non si parli al vento e non si facciano promesse che poi non possono essere mantenute”.

Entrando nel dettaglio, sulla sicurezza il problema maggiore riguarda l’area di Negroni e la zona Largo Ragazzi del ’99. “La mancanza di sicurezza passa anche da una cattiva illuminazione, che rende le cose più semplici ai ragazzotti che imperversano nei giardini, rompendo i giochi dei bambini. Si ha paura anche ad uscire di sera. L’amministrazione dice sempre che non ha abbastanza polizia locale, posso anche dargliene atto. Ma servirebbero più telecamere. Da quanto ne so, ne manderanno forse una, e non so dove la posizioneranno. A me piacerebbe averle dappertutto” continua Leoni.

Poi c’è il problema dei rifiuti: “Sono ormai lasciati dappertutto” spiega la presidente. “Abbiamo cercato in tutti i modi di evitarlo, anche con l’assessore Manzi. Però è impossibile entrare nella testa della gente. Molti non hanno ancora capito che i sacchetti azzurri li paghi anche se non li usi. Quindi andarli a buttare nel primo cestino pubblico che trovano, anche a 300 metri da casa, non risolve il problema”.

Silvia Galli

