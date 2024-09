Strage familiare a Nuoro, l’operaio con porto d’armi: chi era Roberto Gleboni

(Adnkronos) – Roberto Gleboni, nuorese di 52 anni, era un operaio di Forestas, l’agenzia Forestale della Sardegna. Incensurato, senza precedenti di violenza in casa, aveva un regolare porto d’armi (aveva una calibro 7,65). E’ lui l’autore della strage in famiglia avvenuta oggi a Nuoro in via Ichnusa 5.

L’uomo ha ucciso la moglie e due figli. E prima di togliersi la vita ha ferito anche un altro dei suoi figli, un vicino di casa e la madre. Tutti ne parlano come di una brava persona. Roberto Gleboni. Invece oggi con la sua pistola ha sterminato la famiglia. Impegnato nelle vertenze sindacali con la Cisl, Gleboni viene descritto come una persona tranquilla e amante degli animali.

Al momento non emerge nessuna causa che possa aver scatenato in lui la furia omicida.



“Lo conoscevo da trent’anni, Roberto era una persona leale, sincera, amica e sempre sorridente”. Bruno Olivieri, coordinatore regionale Fp-Cisl Forestas per la Sardegna, è sconvolto dal pluriomicidio-suicidio commesso a Nuoro da Gleboni. “Da tempo era dirigente Fai Cisl e da quando i lavoratori erano confluiti nell’agenzia regionale Forestas era negli organismi territoriali del coordinamento specifico nell’ambito della Cisl funzione pubblica – spiega all’Adnkronos Bruno Olivieri -. Una persona assolutamente tranquilla, impossibile capire cosa sia successo”.

Olivieri sottolinea il ruolo che aveva Gleboni nelle vertenze. “Era un sindacalista sempre attivo, sempre presente e che lavorava molto – continua il rappresentante della Cisl -. Era molto sensibile ai problemi dei lavoratori, non solo quelli del nostro settore”. Bruno Olivieri lo conosceva da tanti anni, ma non sapeva nulla del suo rapporto con le armi: “Non ne aveva mai parlato, non ne sapevo nulla”.