350 pagine per raccontare un vero e proprio pezzo della storia della musica. È stato presentato giovedì pomeriggio “Antonius Stradivarius”, un volume monografico dedicato ad uno dei primi violini riconducibili al grande liutaio cremonese. L’opera è stata curata da Jonas Thone della Bambarone Art Fondation, proprietaria del violino.

Lo strumento, datato 1667, è stato recentemente oggetto di un importante restauro; recentemente è stato dato in prestito per un anno al museo del violino di Cremona, dove si trova in esposizione. Il libro è ricco di immagini, studi, ricerche e contributi dei migliori esperti del settore. Tra loro, anche il liutaio cremonese Francesco Toto.

Il servizio di Andrea Colla

