E’ senza dubbio uno dei volti più noti (e amati) a livello sanitario di Castelvetro Piacentino: la dottoressa Monica Cervi, pediatra di libera scelta, che per oltre 20 anni ha curato i bambini del paese e non solo, andrà in pensione a partire da novembre.

L’annuncio è stato dato dalla stessa dottoressa Cervi, nota per competenza e sensibilità verso i più piccoli, durante un evento che si è svolto al parco Biazzi, dedicato al Premio Piccoli Grandi Lettori e nuovi nati 2023.

Alla dottoressa Cervi, l’amministrazione comunale, guidata da Silvia Granata, ha consegnato una targa di ringraziamento per il lavoro svolto nella comunità.

E la stessa sindaca si sta muovendo per avere certezze per la sostituzione da parte dell’Ausl del medico uscente. Federica Bandirali

© Riproduzione riservata