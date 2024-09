Covid, falsi vaccini per green pass: in 77 rinviati a giudizio

(Adnkronos) – Sono 77 gli indagati rinviati a giudizio nell’inchiesta Euro Green Pass della procura di Ancona su un giro di false vaccinazioni per ottenere il green pass tra il dicembre 2021 e il gennaio 2022. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 21 novembre. Le indagini erano state eseguite dagli investigatori della Squadra Mobile di Ancona e avevano portato alla luce diffusi e protratti episodi di corruzione e peculato, in concorso tra loro, legati a un giro di false vaccinazioni verificatesi presso l’Hub vaccinale che in quel periodo storico era stato allestito presso il Centro sportivo federale Paolinelli di Ancona, finalizzate a un fraudolento ottenimento della certificazione Green Pass.

Per le notifiche dell’udienza preliminare e della relativa richiesta di rinvio a giudizio a carico dei numerosi indagati, oltre alla Squadra mobile di Ancona, sono stati interessati anche gli omologhi uffici investigativi delle province di Macerata, Bologna, Roma, Pesaro-Urbino, Fermo, Pescara, Taranto, Perugia, Arezzo.