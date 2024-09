Si è svolto mercoledì scorso, in un’affollata sala conferenze dell’Hotel Continental, Talkyoung, il primo talk show dedicato agli under 35 sul tema dell’alfabetizzazione finanziaria, ideato da Credito Padano, in collaborazione con la sua nuova Community Giovani Soci.

L’evento ha visto protagonisti Elisa Bolzoni, Maria Vittoria Nolli, Maria Stella Galli e Paolo Mutti, quattro ragazzi della Community che, moderati dalla Banca, hanno raccontato il loro rapporto quotidiano con il denaro e di quanto sia fondamentale il tema dell’educazione finanziaria per prendere decisioni consapevoli che possono avere impatti significativi sulla vita personale e professionale.

La comprensione del risparmio e degli investimenti, la prevenzione dell’indebitamento eccessivo, lo sviluppo di una mentalità orientata alla pianificazione finanziaria sul lungo periodo, sono soltanto alcuni degli importanti argomenti trattati durante la serata.

“In un contesto economico sempre più complesso e dinamico, avere una solida base di competenze finanziarie può influenzare direttamente la capacità di gestire il denaro, prendere decisioni consapevoli e garantire un futuro economico stabile,” ha dichiarato il direttore generale di Credito Padano, Oliviero Sabato. “Per questo motivo, riteniamo che l’educazione finanziaria sia di fondamentale importanza per i giovani, in particolar modo, per quelli che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro e vogliono amministrare con serenità i propri guadagni”.

“Promuovere l’educazione al risparmio e alla previdenza dei nostri soci e della comunità è un impegno previsto da statuto che abbiamo sempre preso sul serio” ha aggiunto il presidente della Banca, Antonio Davò. “In questo senso, l’evento intende rappresentare soltanto il primo passo di un percorso più articolato sul tema dell’alfabetizzazione finanziaria. Un percorso che creeremo su misura in cooperazione con i nostri giovani soci nei prossimi mesi, partendo proprio dagli spunti interessanti emersi durante la serata, in modo da poter rispondere appieno alle esigenze dei ragazzi”.

Talkyoung segna ufficialmente l’inizio delle attività della nuova Community Giovani Soci, costituita da Credito Padano nella scorsa estate con l’intento di promuovere iniziative che sappiano valorizzare la sfera sociale, culturale e ricreativa dei Soci dai 18 ai 35 anni, stimolando allo stesso tempo la loro partecipazione alla vita della Bcc e accrescendo il senso di appartenenza verso la Banca.

