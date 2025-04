Sarà finalmente sistemata la balaustra del ponte sul Morbasco, in viale Po, danneggiata durante la tromba d’aria che il 4 luglio 2022 colpì la città, causando numerosi danni. In quell’occasione un albero crollò sul vecchio ponte, distruggendo parte del parapetto, in particolare la balaustra storica, tutelata dalla Soprintendenza.

Dopo il crollo, l’enorme tronco che aveva travolto il ponte era stato rimosso e l’area transennata. Ora, a distanza di quasi due anni, l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Carletti ha annunciato che il manufatto sarà finalmente sistemato.

“Una ferita ancora aperta” ha sottolineato Carletti. “Ora, con il parere favorevole della Soprintendenza, visto che si tratta di un’opera storica e vincolata, entro la fine dell’anno riusciremo ad affidare i lavori”.

L’assessore ha spiegato che già nelle variazioni di bilancio di aprile saranno stanziati i primi 25mila euro necessari alla redazione del progetto. In seguito, con le variazioni previste per luglio all’interno del Pop (Piano Opere Pubbliche), saranno messi a bilancio anche i restanti 225mila euro necessari per realizzare l’intervento.

Silvia Galli

