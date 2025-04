Secondo i dati Istat in Italia continua il calo della produzione industriale, una discesa che prosegue da 800 giorni. Dati meno preoccupanti in Lombardia, ma Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, sta lavorando per lanciare nuovi bandi.

“Sì, è vero”, ha ammesso Auricchio, “i dati che abbiamo presentato a livello regionale con l’assessore Guidesi e il presidente di Confindustria Pasini danno che nel 2024 la produzione è diminuita dello 0,8% in Lombardia. A livello nazionale il calo è stato del 3,7%, quindi vuol dire, come sottolinea il presidente Fontana, che la Lombardia è sempre la locomotiva d’Italia ma in rallentamento“.

“Questo non ci consola”, ha aggiunto Auricchio. “Il problema è dovuto soprattutto alle difficoltà che sta vivendo a livello italiano ed europeo l’automotive, perché altri settori, segnatamente l’alimentare e il chimico, tengono, crescono. Sicuramente il sistema camerale e regione Lombardia stanno cercando di essere sempre più vicine alle imprese, con dei bandi per poter far sì che si possa riagganciare al più presto possibile una ripresa. Sono convinto che prima o poi arriverà”.

Giovanni Palisto

