È morto Angelo Pupino, il professore specialista dell’opera di Pirandello

(Adnkronos) – Lo storico e critico della letteratura italiana Angelo Raffaele Pupino, studioso del romanzo tra ‘800 e ‘900 e presidente della Commissione per l’Edizione nazionale dell’opera omnia di Luigi Pirandello istituita presso il Ministero della Cultura, è morto mercoledì 25 settembre a Roma all’età di 88 anni dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata riferita all’Adnkronos da ambienti accademici.

Nato a Taranto nel 1936, dopo aver insegnato in vari atenei in Francia, Germania, Italia, da ultimo Pupino è stato professore all’Università ‘L’Oriental’ di Napoli, dove ha fondato e coordinato il dottorato di Letterature romanze comparate e diretto varie unità di ricerca. Insigne specialista della letteratura dei secoli XIX-XX, nel cui studio ha privilegiato l’indagine stilistico-strutturale dei testi, se pure storicamente motivata, in una prospettiva comparatistica, Pupino ha coordinato presso la casa editrice Utet l’edizione commentata di ‘Tutte le opere’ di Pirandello (curandone anche i primi romanzi). Presso il Ministero della Cultura faceva parte anche dei comitati per le Edizioni nazionali delle opere di Alessandro Manzoni, Luigi Capuana, Italo Svevo e Federigo De Roberto.

È stato lungamente segretario e quindi presidente della Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria; era socio nazionale dell’Accademia d’Arcadia e socio corrispondente dell’Istituto Nazionale di Studi Romani. È autore di numerose monografie e di saggi apparsi in opere collettanee. Tra i suoi libri figurano: ‘Manifesti dei movimenti letterari del Novecento’ (Cuecm 1992), ‘Pirandello: maschere e fantasmi’ (Salerno Editrice 2000), ‘La maschera e il nome. Interventi su Pirandello’ (Liguori 2001), ‘D’Annunzio. Letteratura e vita’ (Salerno Editrice 2002), ‘Ragguagli di modernità. Fogazzaro, Pirandello, ‘La Ronda’, Contini, Morante’ (Salerno Editrice 2003), ‘Notizie del reame. Accetto, Capuana, Serao, D’Annunzio, Croce, Pirandello’ (Liguori, 2004), ‘Manzoni. Religione e romanzo’ (Salerno Editrice 2005), ‘Pirandello o l’arte della dissonanza. Saggio sui romanzi’ (Salerno Editrice 2008), ‘Pirandello poetiche e pratiche di umorismo’ (Salerno Editrice 2013). Molti i contributi di Pupino apparsi su riviste come ‘La fiera letteraria’, ‘Letteratura’, ‘Galleria’, ‘Convivium’, ‘Lettere italiane’, ‘Nuova Antologia’, ‘Nuovi argomenti’, ‘Sigma’, ‘Giornale storico della letteratura italiana’, ‘Strumenti critici’, ‘Italianistica’. Nel 2004 gli è stato attribuito il Premio Corrado Alvaro alla carriera. Ha fondato e condiretto la rivista ‘La modernità letteraria’ per Fabrizio Serra Editore e dirigeva la collana ‘Biblioteca della modernità’ presso Ets.