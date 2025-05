Il Torriani di Cremona ha vinto il bando di concorso regionale dal titolo Emàncipa-ti! Il ruolo della scuola e del lavoro nella prevenzione delle disparità e della violenza di genere.

Una iniziativa promossa dal Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e, in particolare, sull’importanza della propria istruzione e formazione e sull’indipendenza economica quali strumenti per una reale emancipazione e parità di genere.

Il video del Torriani, realizzato dagli studenti del corso videomaking, che ha colto l’intensità della performance teatrale interpretata dal gruppo di teatro atTorriani in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è risultato vincitore.

E’ il riconoscimento del lungo impegno profuso dall’Istituto sul tema della parità di genere: performance, teatro, rito civile. Il Torriani ha sensibilizzato l’opinione pubblica e sostenuto una battaglia contro chi ha cercato di fermare l’azione di impegno civile (striscione lato tangenziale) raccogliendo anche la solidarietà e il sostegno di Gino Cecchettin e della sua Fondazione.

IL VIDEO

