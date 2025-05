Compie dieci anni CremonaJazz, rassegna ormai entrata nel cuore degli appassionati e diventata un punto di riferimento del genere. Promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e Mdv friends, prevede un cartellone particolarmente prestigioso proprio per sottolineare il compleanno a doppia cifra, tra ritorni di amati beniamini del pubblico e debutti di nuove importanti personalità del jazz. La direzione artistica è di Roberto Codazzi.

Si parte martedì 13 maggio alle 21 in Auditorium Giovanni Arvedi con un artista che è già leggenda, Al Di Meola, uno dei più grandi chitarristi di sempre, campione del genere fusion, per l’occasione in “Acoustic Trio” con Peo Alfonsi (chitarra) e Sergio Martinez (percussioni). Pioniere della fusione tra world

music, rock e jazz, la sua costante attrazione per i ritmi sincopati, combinati con melodie appassionate e armonie sofisticate gli ha fruttato gli encomi della critica mondiale, tre album d’oro e più di sei milioni di dischi venduti.

Formidabile virtuoso della chitarra, compositore prolifico con oltre venti album come leader alle spalle, Al Di Meola torna a CremonaJazz con questo trio che promette scintille.

Si prosegue lunedì 19 maggio con Ana Carla Maza, energetica violoncellista e cantante cubana, artista ricca di ritmo e di colori che approda sotto il Torrazzo con il suo ambizioso “Caribe World Tour”. Mercoledì 28 maggio una delle più belle voci jazz italiane, Petra Magoni, presenta il suo nuovo progetto con Arkè String Quartet, particolarmente adatto alla struttura e all’acustica dell’Auditorium Arvedi.

Giovedì 5 giugno torna un altro beniamino, Fabrizio Bosso, con il suo “About Ten”, progetto con cui rilegge i grandi maestri del genere come Duke Ellington e Dizzie Gillespie insieme a una big band di dieci elementi.

Una giovane quanto affascinante pianista e cantante, Francesca Tandoi, debutta il 10 giugno a CremonaJazz con il suo trio per presentare la sua “esplosione di swing”. Epilogo venerdì 20 giugno con la star delle star, Stefano Bollani, con il suo “Piano Solo”.

BIGLIETTI. Sono in vendita alla biglietteria del Museo del Violino (da martedì a venerdì 11-17; sabato, domenica e festivi 10-18) oppure online sulla piattaforma Vivaticket (www.vivaticket.com).

Questi i prezzi: posto unico euro 35; promozione studenti euro 12 (settori F/G).

