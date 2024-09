E’ uno dei programmi storici del palinsesto di CR1 ed è pronto a tornare in onda con una nuova stagione. Si tratta di Punto Verde, il settimanale di agricoltura che ogni settimana vi porta alla scoperta delle eccellenze agricole, non soltanto del territorio di Cremona ma di tutto il nord Italia.

L’appuntamento con Giovanni Rossi – conduttore di questa trasmissione sin dalla sua prima puntata – e con la new entry Veronica Padiglione, è ogni venerdì alle 21:00 sul canale 19 (con repliche nel fine settimana).

In ogni puntata scopriremo diverse realtà del territorio, con tante informazioni e approfondimenti che riguardano le ultime novità in campo agricolo ma anche storie di tradizione e passione per il lavoro che, da sempre, ci lega alla terra. Animali, coltivazioni, strutture all’avanguardia, tecnologie e molto altro. Con Punto Verde, su CR1, l’agricoltura è di casa.

Le riprese e il montaggio sono a cura di Ivan Russo. Potete interagire con la trasmissione scrivendo una mail all’indirizzo puntoverde@cremona1.it

© Riproduzione riservata