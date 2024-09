Dal 5 (inaugurazione ore 11) al 26 ottobre le Antiche Fornaci di Ponte dell’Olio ospitano la mostra personale “Pae-saggi rurali” del cremonese Aureliano Lanzoni. La rassegna, allestita nei suggestivi spazi di Piazza delle Fornaci col patrocinio dell’amministrazione comunale, è visitabile gratuitamente martedì e venerdì dalle 10 alle 12.30, giovedì dalle 16 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.

Nato a Cremona nel 1957, Lanzoni si è da principio dedicato alla musica suonando musiche jazz al sassofono, dedicandosi, successivamente, soltanto alla pittura. Ha tenuto, con successo, diverse personali, e ha partecipato a numerose collettive, anche con altri esponenti del Disillusionismo, movimento di cui è ideatore, allestendo rassegne in quasi tutti i castelli della Bassa parmense.

Tale sodalizio, come scrive Manuela Bartolotti, “ha voluto attirare l’attenzione sui relitti di una coraggiosa sfida all’apparenza, oggetti abbandonati… cose ormai inutili ma resi significanti nell’emergere dal magma della materia, dai vortici e dagli strappi di colore, contrastato, violento, allineati in circuiti che solo “apparentemente” risolvono, ma che in realtà pongono domande”.

“Amo ciò che vedo – afferma l’artista – e lo dipingo con umiltà”. Ed è proprio questa la chiave di lettura del modus operandi di Lanzoni. “Il pittore – aggiunge, infatti, Simone Fappanni, che introdurrà la rassegna – palesa una sincera prossimità verso gli elementi rurali, e quelli che afferiscono la vegetazione in primis, che riporta con attenzione sulla tela, conferendo all’insieme una precisa connotazione dinamica, frutto di un attento studio del colore, della proporzione, del chiaroscuro e della prospettiva. Vero poeta della straordinarietà del quotidiano, Lanzoni riesce a cogliere, attraverso precise velature, anche gli elementi minimi del reale, definendo atmosfere di rara notazione lirica capaci di sedurre già a una prima ricognizione.

Alla flora presente nei suoi quadri, di raffinata caratura mimetica, si affiancano i nudi, spesso immersi in scenari bucolici, che rimandano all’energia, vitale e vitalistica, presente nella natura. Siamo, quindi, di fronte, a un creativo che riesce sapientemente a tradurre la sua ispirazione in pezzi davvero originali”.

© Riproduzione riservata