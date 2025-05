Si sono presentati in assemblea i 7 candidati per il comitato 15 Bagnara, Battaglione, Gerre Borghi, che si ricostituisce e da diversi anni senza una rappresentanza. Grande soddisfazione dell’assessore ai quartieri Francesca Romagnoli che ha ricostruito questi anni di assenza: “Hanno riprovato a candidarsi nel 2022 ma non hanno raggiunto il numero minimo per poter procedere con le elezioni, sono soddisfatta per il bellissimo risultato.

Dopo tanti anni di assenze e di collegamento con l’amministrazione sono molti i temi che sono stati sottoposti all’amministrazione: il verde, le strade, la viabilità, non c’è un centro di aggregazione per i ragazzi e poi è aumentato il traffico di mezzi pesanti. Infine il tema della sicurezza soprattutto nella zona di San Sigismondo.

I candidati sono Sofia Cerri, Marino Corradini, Francesco De Masi, Simone Frontoni, Claudia Grioni, Romano Persico e Chiara Ruggeri. Le elezioni saranno il 24 di maggio dalle 15 alle 19 nella sede del comitato di quartiere di Bagnara all’interno del centro anziani nelle ex scuole.

