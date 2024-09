Tamponamento a catena sabato mattina in tangenziale, sul cavalcavia di via Brescia, dove un furgone ha urtato violentemente un’auto, che a sua volta è finita contro quella che la precedeva.

Erano circa le 10.45 quando si è verificato lo schianto, in un punto in cui il traffico era rallentato a causa di alcuni lavori. I tre mezzi provenivano dalla rotonda di via Persico e procedevano in direzione Piacenza. Cinque le persone coinvolte nello schianto, di cui una, rimasta ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118, giunti prontamente sul posto con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che li hanno aiutati ad estrarre il ferito dalle lamiere.

Dei rilievi del caso si è occupata la Polizia Stradale di Cremona, mentre diverse pattuglie della Polizia Locale hanno gestito la viabilità e il traffico. gp

