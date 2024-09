NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Sono terminate alle 20 le operazioni di voto per il rinnovo degli organi amministrativi della Provincia, presso il seggio di Cremona e la sottosezione di Crema. L’affluenza di sindaci e consiglieri è stata del 73%, circa 10 punti in più del 2022, quando si votò per il solo Consiglio. Dato leggermente più alto a Crema, dove si votava nella sede di Cr.Forma, rispetto al capoluogo.

Il temuto “effetto astensione” dovuto all’esito delle ultime tornate elettorali (ma in questo caso votavano solo sindaci e consiglieri comunali eletti) non si è dunque verificato.

Un test politico importante per i partiti che in queste ultime settimane si sono molto spesi per indirizzare gli amministratori.

A breve il risultato per l’elezione del presidente.

